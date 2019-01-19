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      У Румунії значно збільшилася кількість смертей від грипу

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      У Румунії значно збільшилася кількість померлих від грипу
      У Румунії значно збільшилася кількість померлих від грипу / 5.ua

      У Румунії значно збільшилася кількість громадян, які померли від сезонного грипу. Наразі зафіксовано 19 летальних випадків.

      Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я Румунії.

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      За словами міністра всі лікарні й школи країни мають вжити додаткових заходів щодо недопущення поширення захворювання.

      Наразі ситуація залишається дуже тривожною. Останньою жертвою грипу стала 45-річна жінка з повіту Яломіца, яка, за даними медиків, не пройшла вакцинацію проти сезонного грипу,
      – повідомила голова МОЗ Румунії Соріна Пинтя.

      Як захворіти на грип?Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

      За даними Міністерства охорони здоров'я, за останній місяць кількість інфікованих вірусом сезонного грипу в Румунії зросла майже на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Лише в повіті Брашов у грудні 2018 року було госпіталізовано близько 400 дітей з діагнозом грипу.

      Раніше 24 канал писав, що у Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків, а за останню добу, 17 січня, померли двоє людей – чоловік та немовля. Медики констатують, що наразі в Україні пік захворюваності на грип.

      Теги: Румунія Здоров'я Жертви
      Джерело: 24 Канал
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