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У Ryanair сповістили про відкриття ще одного рейсу з України

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Ірландський лоу-кост Ryanair запустив продаж квитків на новий напрямок між Києвом і польським містом Бидгощ
Ірландський лоу-кост Ryanair запустив продаж квитків на новий напрямок між Києвом і польським містом Бидгощ / informator.news

Ірландський лоу-кост Ryanair запустив продаж квитків на новий напрямок між Києвом і польським містом Бидгощ.

Згідно з інформацією з системи бронювання авіаквитків перевізника, польоти почнуть виконувати з 31 жовтня із частотою два рази на тиждень: по середах і неділях, передає avianews.com.

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Зазначається, що літаки Ryanair будуть вилітати з Бидгоща о 16:50 і після 50-хвилинного перебування в київському аеропорту "Бориспіль" о 20:25 будуть повертатися назад. Час у дорозі становитиме 1 годину 45 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 25 євро в одну сторону. З урахуванням знижки в рамках розпродажу, яка зараз проводиться, мінімальна ціна на деякі рейси стартує від 22 євро.

Ryanair буде не першим авіаперевізником на цьому маршруті. Повідомляється, що польоти з Бидгоща в київський аеропорт Жуляни має намір відкрити польська авіакомпанія LOT.

 

Теги: Новини України Новини Києва Ryanair авіація Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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