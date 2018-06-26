У Ryanair сповістили про відкриття ще одного рейсу з України

Ірландський лоу-кост Ryanair запустив продаж квитків на новий напрямок між Києвом і польським містом Бидгощ.

Згідно з інформацією з системи бронювання авіаквитків перевізника, польоти почнуть виконувати з 31 жовтня із частотою два рази на тиждень: по середах і неділях, передає avianews.com.

Читайте також: У Ryanair потролили Lufthansa за ляп про Київ

Зазначається, що літаки Ryanair будуть вилітати з Бидгоща о 16:50 і після 50-хвилинного перебування в київському аеропорту "Бориспіль" о 20:25 будуть повертатися назад. Час у дорозі становитиме 1 годину 45 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 25 євро в одну сторону. З урахуванням знижки в рамках розпродажу, яка зараз проводиться, мінімальна ціна на деякі рейси стартує від 22 євро.

Ryanair буде не першим авіаперевізником на цьому маршруті. Повідомляється, що польоти з Бидгоща в київський аеропорт Жуляни має намір відкрити польська авіакомпанія LOT.