У Саакашвілі повідомили про перенесення суду щодо позбавлення його громадянства

Касаційний адмінсуд Верховного суду України переніс на 20 квітня розгляд справи про позбавлення екс-голови Одеської облдержадміністрації українського громадянства.

Про це заявили у партії "Рух нових сил".

Читайте також: Саакашвілі влаштувався на роботу

Суд за позовом Саакашвілі до Порошенка щодо незаконного позбавлення громадянства перенесли на 20 квітня, початок – о 10:00. Боротьба за справедливість триває!

– вказано у повідомленні.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький пояснив, що суд переніс розгляд позову через те, що одна із 5 суддів колегії захворіла.

Окрім цього, він додав, що з нетерпінням чекав, що суд викличе для надання показів людей, які приймали рішення про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Зокрема, мовиться про заступника голови Служби безпеки України, заступника голови Держприкордонслужби та заступника голови Міграційної служби України, проте, це не сталося.

Захист Саакашвілі також зазначає, що ці ж самі люди у 2015 році приймали ріщення про надання їхньому підзахисному українського громадянства.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві було затримано Міхеїла Саакашвілі, після чого відправлено чартерним літаком до Варшави. Усе тому, що Саакашвілі нібито перебував в Україні незаконно, тож політика відправили в країну, звідки той нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити в’їзд Саакашвілі на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.