У Саакашвілі відхрестились від чоловіка, якого у метро Києва затримали з вибухівкою

У політсилі "Рух нових сил" заперечують причетність до партії чоловіка, якого вранці 22 березня затримали у Київському метрополітені з рюкзаком, повним вибухівки.

Вранці 22 березня стало відомо, що приблизно о 6-й ранку четверга на станції метро "Житомирська" співробітники поліції метрополітену затримали чоловіка, у рюкзаку якого виявили цілий арсенал боєприпасів.

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Незадовго після затримання нардеп Антон Геращенко заявив, що затриманий був помічений в офісі партії "Рух нових сил".

У політсилі зробили з цього приводу офіційну заяву.

"Рух нових сил" не використовує і ніколи не використовував насильства як метод політичної боротьби. Ми віримо в масовий мирний протест… Жодного стосунку до РНС громадянин Гресик не має. Він не є ані членом нашої партії, ані нашим активістом. Заява "посіпак" Авакова, які запевняють у зворотному, – це брехня, яка має на меті дискредитувати наші мирні масові протести", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Руху нових сил".