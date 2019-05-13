У "Самопомочі" розповіли, як формуватимуть відкриті списки на парламентські вибори

У партії "Об'єднання "Самопоміч", яка виступає за зміну виборчої системи та впровадження відкритих списків, розповіли, як формуватимуть свій виборчий список.

Як зазначили в політичній силі, "Самопоміч" хоче таким чином створити соціальні ліфти для нових облич та дати можливість виборцям вплинути на перелік кандидатів.

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Як наголосили в партії, наразі Верховна Рада не прийняла закон про відкриті списки, однак "Самопоміч" планує на цьогорічних виборах до парламенту сформувати якісний список кандидатів, у якому буде до 80% нових облич. У політсилі також розповіли, який механізм для цього використовуватимуть:

- активісти "Самопомочі" в регіонах таємно рейтингують діючих нардепів від партії і представників регіонів, так буде сформовано 2/3 списку;

- ще 1/3 буде відкритою для громадських активістів і незалежних експертів;

- весь сформований список кандидатів буде відкритим для громадського обговорення.