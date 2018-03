У Samsung відреагували на скарги щодо неробочих екранів у телефонах Galaxy S9 та S9+

Компанія Samsung відреагувала на скарги перших власників смартфонів Galaxy S9 та S9+, які повідомляли про проблеми із сенсорними екранами пристроїв. Повідомлення про проблеми з чутливістю сенсорного екрану з'явилися на Reddit і офіційному форумі Samsung, в числі перших їх помітили Android Police і PiunikaWeb.

Про це провідомляє портал itc.ua.

Зі скарг користувачів зрозуміло, що на різних моделях проблема проявляється по-різному. Варто зазначити, що деяким власникам смартфонів допомогло скидання заводських налаштувань і збільшення чутливості в налаштуваннях телефону. Проте більшості все ж знадобилася заміна пристроїв.

Представник Samsung повідомив, що компанія вивчає "невелику кількість" повідомлень про проблеми із чутливістю сенсорних екранів Galaxy S9 та S9+. Також в компанії порадили всім, хто зіткнувся з проблемою, відразу звертатися в службу підтримки компанії.

В Samsung ступінь задоволеності споживача має першорядне значення для бізнесу, тому ми прагнемо забезпечити найвищий рівень обслуговування. Ми вивчаємо невелику кількість повідомлень про проблеми, що стосуються чутливості сенсорних екранів Galaxy S9 / S9 +. І працюємо з клієнтами, які зіткнулися з проблемами, над встановленням їх причин,

– йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Варто зазначити, що поодинокі випадки проблем з недостатньою чутливістю сенсорного екрану не є чимось незвичайним. Раніше схожі проблеми були у смартфонів Pixel 2 XL, але там вони носили програмний характер і були вирішені оновленням прошивки.

Значно масштабнішою була проблема Touch Disease у iPhone 6 і iPhone 6 Plus, яка привела до судових позовів і запуску спеціальної програми з ремонту Multi-Touch Repair Program for iPhone 6 Plus. І якщо все обмежиться парою-трійкою інцидентів на кілька мільйонів проданих смартфонів, то ясно, що ніхто не буде роздмухувати з цього величезну проблему.