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У Санкт-Петербурзі вбито російського опозиціонера Сініцина

18:18, сьогодні 3320 Читать новость на русском
У Росії вбили опозиціонера Костянтина Сініцина
У Росії вбили опозиціонера Костянтина Сініцина / Фото з вільних мереж

Постійного учасника протестних мітингів Санкт-Петербурга Костянтина Сініцина знайдено мертвим у під'їзді власного будинку. Підозрюваний у побитті опозиціонера затриманий і заарештований.

Про це повідомляє "Фонтанка".

Ввечері 2 лютого російський депутат Борис Вишневський повідомив на своїй сторінці к Facebook, що тіло Сініцина знайшли ще 26 січня. За інформацією видання, смерть опозиціонера мала насильницький характер, проте не була пов’язаною з його діяльністю.

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Зазначається, що Сініцин жив у трикімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі 2-го будинку на вулиці Підводника Кузьміна у Кіровському районі Петербурга. Його тіло знайшли з травмами голови. Характер травм повинні з’ясувати і сповістити судово-медичні експерти.

Через кілька днів у Санкт-Петербурзі за підозрою у побитті опозиціонера був затриманий 44-річний комірник одного з торгових домів Васильєв. Він останнім бачив Сініцина живим, спілкувався з ним і, за попередніми даними, конфліктував на побутовому ґрунті. В результаті конфлікту комірник наніс опозиціонерові травми руками і ногами.

Суд заарештував Васильєва. Порушено кримінальну справу.

До слова, 10 лютого Костянтинові Сініцину виповнилося б 54 роки. Він відомий у середовищі опозиціонерів. У 2015 році активно висловлювався проти системи "Платон", у 2017 році був беззмінним учасником акцій на захист світського статусу Ісаакіївського собору.

Теги: Новини політики Новини Росії Жертви Втрати Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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