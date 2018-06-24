У Саудівській Аравії для жінок зняли ще одну заборону

У Саудівській Аравії набув чинності дозвіл, що дозволяє жінкам самотужки керувати транспортними засобами. Відтак, у неділю вранці жінки масово виїхали на своїх автомобілях на вулиці міст.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначимо, що Саудівська Аравія була єдиною країною в світі, де діяла заборона на водіння автомобіля жінками. Указ, який вперше дозволив їм водити автомобілі, був виданий у 2017 році і набув чинності 24 червня 2018 року.

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До слова, кілька місяців тому в країні вперше за 40 років відкрилися кінотеатри, очікується, що незабаром там з'явиться і свій театр.

Соціальний статус жінок у Саудівській Аравії поступово змінюється: їм дозволили відвідувати спортивні заходи і служити в армії. Наразі обговорюється питання про дозвіл жінкам грати у професійний футбол.