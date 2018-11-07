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      У Саудівській Аравії жорстоко вбили ще одного журналіста

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      Туркі бін Абдул Азіз аль-Джассер
      Туркі бін Абдул Азіз аль-Джассер / Фото з відкритих джерел

      У Саудівській Аравії замучили до смерті журналіста і письменника Туркі бін Абдул Азіз Аль Джазера.

      Про це повідомило видання Middle East Monitor.

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      У березні 2017 року журналіста заарештували за таємне ведення Twitter-акаунта під назвою Kashkool, який розкривав порушення прав людини посадовими особами і членами королівської сім'ї. 

      За інформацією джерел, шпигуни, які викрили Джассера в офісі Twitter в Дубаї, були пов'язані з радником кронпринца Саудом аль-Кахтані. Він був відправлений у відставку у зв'язку з розслідуванням вбивства Хашоггі.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Теги: ЗМІ журналісти Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
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