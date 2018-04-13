У Савченко прокоментували можливе примусове годування нардепа

Арештований нардеп без мандата Надія Савченко заявила про неприпустимість спроби її примусового годування у СІЗО. Ця заява була адресована органам слідства.

Про це сказав адвокат політика Дмитро Бугай, повідомляє УНН.

"Хочу передати заяву Надії Савченко. У разі, якщо до неї буде застосована процедура примусового годування, вона розцінюватиме це як тортури і приниження людської гідності", – сказав Бугай.

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Адвокат додав, що Савченко схудла, але виглядає нормально. Щодня нардепа оглядають лікарі.

Зазначимо, що станом на п’ятницю, 13 квітня, Савченко голодує вже 21 день. Напередодні політик заявила, що не припинить голодування, допоки не вийде на волю із СІЗО.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.