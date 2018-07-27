У СБУ пояснили, що шукали в автобусах із вірянами УПЦ МП в Запоріжжі

Представники Служби безпеки України пояснили, що шукали у декількох автобусах із вірянами УПЦ МП, які в ніч на 27 липня зупинили у Запоріжжі. За словами силовиків, їм надійшло повідомлення про замінування транспортних засобів.

Про це з посиланням на прес-службу СБУ інформує "Інтерфакс".

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Автобуси було зупинено через надходження інформації про начебто мінування. Правоохоронці зупинили їх для перевірки, вибухонебезпечних предметів виявлено не було, і автобуси відправилися далі шляхом прямування,

– зазначили силовики.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що представники Служби безпеки України зупинили проїзд п’яти автобусів з вірянами Запорізької єпархії УПЦ під час технічної зупинки на набережній магістралі в Запоріжжі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 липня, до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода УПЦ МП, внаслідок чого перекриють центр Києва. Від 6 ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту по вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевького, Володимирський узвіз та Паркова дорога.