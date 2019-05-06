У секторі Газа оголосили про перемир'я з Ізраїлем напередодні Євробачення-2019

Після чергового загострення ситуації в секторі Газа 5 травня Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з ранку 6 травня, хоча місцеві ЗМІ наголошують, що Ізраїль наразі офіційно не підтвердив цю угоду.

Про це розповіла журналістка 24 каналу з Ізраїлю у прямому ефірі.

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Тим не менше, вночі вже не пролунало жодної сирени. Тобто наразі перемир’я дотримуються.

Проте організатори Євробачення-2019 хвилюються щодо проведення пісенного конкурсу, але Ізраїль запевняє, що подія таки відбудеться і пройде безпечно.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що вони не були сторонниками перемир’я. Деякі медіа в країні наполягали на тому, що можливо потрібно повторити операцію "Непорушна скеля", і таким чином завдати сильного удару на ХАМАС. Але Ізраїль такий варіант не розглянув та швидше за все пішов на переговори з представниками ХАМАСу. Натомість місцеві жителі підтримують у цьому владу.

Що відомо про операцію "Непорушна скеля"? Це кодова назва ізраїльської військової операції в секторі Газа, проведеної з 7 липня по 26 серпня 2014 року. Метою операції було знищення військової інфраструктури правлячого в Газі ісламістського руху ХАМАС і його союзників, визнаних низкою країн терористичними організаціями, і запобігання ракетним обстрілам території Ізраїлю.



Спочатку операція здійснювалася нанесенням точкових ударів по території Гази, але після спроби ХАМАСу провести великомасштабний теракт 17 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю віддав наказ про проведення обмеженою наземної операції, "яка мала ліквідувати загрозу, яка походить від тунелів, що ведуть з Гази на територію Ізраїлю".

Зазначимо, що Євробачення-2019 пройде в ізральському Тель-Авіві: перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня. А фінал конкурсу, де визначиться переможець Євробачення, пройде 18 травня.

Нагадаємо, що бойовики ХАМАС випустили по ізрайльсикій території понад 400 ракет. У відповідь армія Ізраїлю завдала ударів по їхніх об'єктах в секторі Гази. Загинуло щонайменше сім осіб: одна – в Ізраїлі, шість – в Палестині.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.