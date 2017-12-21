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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У селі, де працювали вчителі-наркоторговці, здогадувались про їхню діяльність

09:38, сьогодні 131 Читать новость на русском

На Львівщині подружжя педагогів продавало наркотики. Закуповували їх закордоном і розповсюджували у кількох областях України. Хоча сусіди здогадувались про протизаконну діяльність викладачів, у сільській школі, де обоє працювали, запевняють, що нічого не підозрювали.

У педагогів на Львівщині знайшли наркотики та психотропні речовини на суму 250 тисяч гривень. За словами правоохоронців, це все вони купували у європейських країнах і продавали місцевим наркоманам. Сусіди зізнаються, що підозрювали вчителів вже 8 років, писали скарги у поліцію, але безрезультатно. Ситуація зрушилася з мертвої точки, коли втрутилися київські правоохоронці.

За весь час, що я тут живу, завжди знала, що вони мають справу з наркотиками. Вже не один раз тут робили облаву, але якимось чином ніколи в них нічого не знаходили,
– розповіла сусідка підозрюваних.

У селі, де працювало подружжя, про їхню незаконну діяльність люди дізналися з новин. А директор школи запевняє, що нічого навіть не підозрював.

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Обоє викладачів працювали тут декілька років. Жінка вчила дітей англійської, а чоловік викладав історію та основи безпеки життєдіяльності. На уроках він розповідав дітям про шкоду наркотиків.

Правоохоронці зазначають, що чоловік з дружиною продавали наркотики та психотропні речовини на території декількох областей.

Дане подружжя вело подвійне життя. Тобто вдень вони дітей навчали основ безпеки життєдіяльності, а ввечері збували наркотичні засоби та психотропні речовини,
– зазначив заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.

Вчителям загрожує від 9 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Варто зазначити, що у подружжя є дочка-школярка, зараз вона у родичів.

Нагадаємо, 18 грудня правоохоронці провели обшуки в одному із будинку на Львівщині. Подружжя, яке там проживає запідозрили в причетності до ряду злочинів пов'язаних із розповсюдженням та збутом наркотиків.

Теги: Новини України Наркотики Новини Львова Поліція
Джерело: 24 Канал
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