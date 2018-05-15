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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У селі на Київщині Порошенко відкрив сучасний медичний заклад

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У вівторок, 15 травня, Петро Порошенко особисто відкрив фельдшерський-акушерського пункту зі службовим житлом в селі Боденьки Вишгородського району Київської області. Начебто, такої уваги цей об'єкт заслуговує, бо є унікальним енергоощадним закладом.

Раніше жительці села Боденьки 80-річній пані Марії аби потрапити до лікарні доводилось чекати на карету швидкої із сусіднього села. А пані Тетяна, коли була вагітна долала 50 кілометрів на автобусі до районної лікарні Вишгорода. Та й зараз ситуація не змінилась.

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"У нас тут маленький ФАП є, але якщо дитина хворіє нам треба у Вишгород", – розповіла мешканка села Тетяна.

Кілька сотень людей сьогодні зібралось у селі, проте не аби поскаржитись на відсутність медичних закладів, а на урочисте відкриття новенького фельдшерсько-акушерського пункту.


Відкриття фельдшерського-акушерського пункту

Це не просто медичний заклад, а енергозберігаючий. Спроектували його французькі архітектори за стандартом "Пасивний будинок", тобто ця будівля споживає на 15% менше енергії за звичайну.

ФАП побудували менше ніж за один рік, за кошти Київщини. В Україні така будівля перша. Тож аби перерізати стрічку приїхав сам президент та ще сотня охоронців.


Петро Порошенко

З президентом прибула і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Адже саме міжнародні партнери допомагатимуть реалізовувати телемедицину у сільській місцевості і у цьому ФАПі вже почнуть її практикувати.

"Інформація з приборів буде надходити до медичного ФАПу, де лікар вже прочитає кардіограму, проаналізує необхідні об'єктивні дані і поставить якісний діагноз", – зазначив президент України Петро Порошенко.


Петро Порошенко на відкритті сучасного медичного закладу

Після урочистого перерізання стрічки, всі нарешті змогли оцінити якість будівлі.

Всі послуги для мешканців будуть безкоштовні, планують приймати щонайменше по 10-20 людей на день. А ще у цьому закладі лікар зможе жити, адже є окрема кімната, душова та пральна машина.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Києва Медицина
Джерело: 24 Канал
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