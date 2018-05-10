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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

8 і 9 травня під Києвом – ані примирення, ані перемоги

Нова тема 717 Читать новость на русском

8 травня не стало Днем примирення для мешканців села Горенка Києво-Святошинського району.

Вчора невідомі особи, які називають себе активістами, під наглядом поліції знесли паркан на приватній ділянці підприємця Сатовського, щоб отримати доступ до залишків занедбаного радянського ДОТу часів Другої світової війни. Готувалися до акції вшанування жертв Великої Вітчизняної на 9 травня.

"Вчора раптово для нас і поліції, активісти з’явились на земельній ділянці та почали демонтувати паркан, почали зрізати ворота. На питання працівників Сатовського: навіщо, на які підставі? Ми самі готові вам цей доступ надати! Вони відповіли, що це типу все незаконно, немає документів", – розповів адвокат В. Сатовського Юрій Радзієвський.

Зі слів адвоката, через тривалий конфлікт навколо радянської руїни, підприємцю навіть довелося вивезти родину із села, а сам він не може потрапити в домівку вже понад 2 місяці. Поліція спостерігає за конфліктом, але допомогти власнику потрапити додому не може.

"Поліція у нас аполітична. Ми не займали ні одну, ні другу сторону. Зараз триває кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування", – зазначив заступник начальника Києво-Святошинського відділу поліції Олексій Перфілов.

Вшанувати пам`ять ніхто не заважав. Проте, за словами сільського голови, історична цінність споруди перебільшується.

"Боїв ніяких не було, тому воно і не внесене в реєстр. На рівні побутового конфлікту, який існує між сусідами вони включили, що наче б то це ДОТ, це місце, де кров проливали, тобто кидають гасла. На сьогоднішній день ця земля належить Сатовському Владиславу", – сказав сільський голова Горенки Анатолій Драпей.

Зі слів адвоката: попри сумніви, щодо історичної цінності оборонної споруди, підприємець готовий до компромісу.

"Власник наразі веде переговори з органами місцевого самоврядування щодо облаштування певного меморіалу, присвяченого війнам останнього століття", – додав адвокат В. Сатовського Юрій Радзієвський.

Рішення щодо ініціативи Сатовського створити меморіал на місці зруйнованого ДОТу сільська рада планує ухвалити наприкінці травня.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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