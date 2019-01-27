У "Селтіку" неоднозначно підтвердили купівлю Шведа

Наставник "Селтіка" Брендан Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю у "Карпат" півзахисника Мар'яна Шведа. Роджерс підтвердив перехід українця, однак заявив, що гравець такого плану йому наразі не потрібен.

Перехід Шведа з "Карпат" у "Селтік" оформлять на початку тижня.

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"Я не збираюся говорити, що стежу за Шведом протягом шести місяців. Мені зараз не потрібен вінгер, але він талант, і якщо клуб підпише його, ми розглянемо план розвитку, незалежно від того, чи піде він в оренду. Угода повинна бути оформлена на початку тижня", – цитує Роджерса HITC.

Раніше трансфер вже підтвердив головний тренер "Карпат" Фабрі Гонсалес. Наставник "левів" заявив, що в клубі раді за Шведа, оскільки в новій команді Мар'ян зможе досягнути прогресу.

Очікується, що 21-річний українець підпише контракт з "Селтіком", після чого піде в оренду.

За "Карпати" Швед забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі в 17 матчах української Прем'єр-ліги в нинішньому сезоні.

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