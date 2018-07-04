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У Сенаті США заявили про впевненість у причетності Кремля до перемоги Трампа на виборах

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Комітет Сенату США впевнений у втручання Росії в хід виборів президента США
Комітет Сенату США впевнений у втручання Росії в хід виборів президента США / golos-ameriki.ru

Комітет Сенату США з питань розвідки опублікував звіт, в якому повідомляється, що у 2016 році влада Росії здійснювала підтримку на виборах президента Дональду Трампу.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Комітет протягом 16 місяців вивчав джерела, методи роботи розвідки та роботу аналітиків, що лежала в основі висновків розвідувального об'єднання, і не має причин оскаржувати зроблені висновки,
– заявив голова комітету Річард Берр.

Сенатор від демократичної партії Марк Уорнер підтримав висловлювання Берра.

"Російські зусилля були широкомасштабними та витонченими. Їх метою було підірвати віру суспільства в демократичний процес, нанести збитки Хіларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу", – зауважив Уорен.

Спецслужби США з січня 2017 року розслідували справу про можливу причетність Росії до виборів президента США в жовтні 2016 року, підозрюючи, що в команди Трампа є зв'язки з Москвою. Влада Росії заперечує свою участь. 

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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