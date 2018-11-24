05:53
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      У Сенаті США заявили, що розслідування "російського втручання" у вибори триватиме ще півроку

      22 Читать новость на русском
      Розслідування "російського втручання" триватиме ще півроку
      Розслідування "російського втручання" триватиме ще півроку / Фото з відкритих джерел

      Розслідування справи про втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році триватиме ще щонайменше пів року.

      Про це повідомила аналітична агенція Bloomberg.

      Читайте також: США про Голодомор: Росія робить все для того, щоб знищити українську ідентичність

      Зазначається, що після того, як буде завершено процес збору інформації щодо цього питання, комітету знадобиться "принаймні шість місяців" для того, щоб скласти підсумкову доповідь і розсекретити його. Голова комітету Сенату з розвідки Річард Берр виключив можливість проведення серії відкритих слухань, яких вимагають демократи-члени комітету.

      Не бачу необхідності у відкритих слуханнях. Не думаю, що це трапиться, 
      – заявив сенатор Берр.

      Раніше комітет Сенату з розвідки провів слухання про втручання в передвиборну кампанію в США за допомогою розповсюдження інформації у соцмережах, і наразі співробітники апарату комітету все ще готують попередню доповідь з цього питання.

      Нагадаємо, що лідер республіканців більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував ухвалення законодавства щодо захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори США 2016 року.

      Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сьогодні , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 680
      Головні новини 23 листопада: Путін в Криму, важливі цифри Держбюджету та закон про "євробляхи"
      23 листопада , 22:10 Головні новини 23 листопада: Путін в Криму, важливі цифри Держбюджету та закон про "євробляхи"
      1901
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      23 листопада , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 926
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      23 листопада , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 1387
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      23 листопада , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1514
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Отруєння у Солсбері: таємниче зник наречений доньки Сергія Скрипаля
       2 листопада , 16:50
      У Росії помер глава ГРУ Коробов
       22 листопада , 04:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук