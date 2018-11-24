У Сенаті США заявили, що розслідування "російського втручання" у вибори триватиме ще півроку

Розслідування справи про втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році триватиме ще щонайменше пів року.

Про це повідомила аналітична агенція Bloomberg.

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Зазначається, що після того, як буде завершено процес збору інформації щодо цього питання, комітету знадобиться "принаймні шість місяців" для того, щоб скласти підсумкову доповідь і розсекретити його. Голова комітету Сенату з розвідки Річард Берр виключив можливість проведення серії відкритих слухань, яких вимагають демократи-члени комітету.

Не бачу необхідності у відкритих слуханнях. Не думаю, що це трапиться,

– заявив сенатор Берр.

Раніше комітет Сенату з розвідки провів слухання про втручання в передвиборну кампанію в США за допомогою розповсюдження інформації у соцмережах, і наразі співробітники апарату комітету все ще готують попередню доповідь з цього питання.

Нагадаємо, що лідер республіканців більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував ухвалення законодавства щодо захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори США 2016 року.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.