У Сербії викрали родича екс-першої ракетки світу

У Сербії хотіли викрасти дідуся дружини сербського тенісиста Новака Джоковича.

Напад влаштували двоє невідомих в масках, які залізли в будинок 85-річного чоловіка о третій годині ночі і вимагали в нього гроші. Дід дружини Джоковича відмовився віддавати кошти, тому його відвезли в поле, що знаходиться в декількох кілометрах від будинку, забравши у нього 260 доларів і мобільний телефон, пише Blic.

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Викрадачі вимагали в якості викупу два мільйони євро, але пенсіонер був врятований завдяки сусідові, який прийшов на крик літнього чоловіка. Здоров'ю дідуся нічого не загрожує, а поліція почала розслідування інциденту.

Додамо, що Джокович за кар'єру виграв 69 турнірів і заробив понад 114 мільйонів доларів в якості призових. Загальна ж його стан оцінюється в 175 млн в американській валюті.