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У Сербії впав військовий літак: є жертви

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Авіакатастрофа в Сербії
Авіакатастрофа в Сербії / Ілюстративне фото

У середу вранці, 11 квітня, зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил Сербії. Авіасудно розбилося в районі села Ковачиця на північному сході країни.

Про це повідомляє B92 з посиланням на Міноборони Сербії.

Зазначається, що тренувальний літак G-4 Super Galeb з невідомих причин розбився близько 9:50. Про жодні проблеми протягом польоту екіпаж літака не повідомляв.

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"За останньою інформацією, двоє пілотів катапультувалися, на місце події скеровано пошуково-рятувальну команда ВПС", – мовиться у повідомленні Міноборони Сербії.

Згодом стало відомо, що один пілот загинув, другий отримав важкі травми.

Міноборони Сербії зазначає, що навчальний політ проводили пілоти Технічно-випробувального центру ВПС.

На місці падіння літака працює пошуково-рятувальна команда.

Теги: авіація Сербія Катастрофа Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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