У сервісних центрах МВС почнуть реєструвати зброю: відомо, коли

У сервісних центрах МВС до кінця 2018 року можуть запровадити надання послуг з реєстрації зброї та сільськогосподарської техніки.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, повідомляє "РБК-Україна".

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"До кінця року за підтримки Міністерства внутрішніх справ, я сподіваюсь, що ми доб’ємося і реєстрації зброї, що ці функції перейдуть нам, як вид сервісної послуги", – сказав Криклій.

Він додав, що до кінця року у сервісних центрах МВС може з’явитися і послуга з реєстрації сільськогосподарської техніки.

До слова, станом на кінець липня 2018 року в українців на руках було офіційно зареєстровано майже мільйон одиниць вогнепальної зброї.