У Сеулі проводитимуть щоденні рейди громадськими туалетами через хвилю "шпигунського порно"

У столиці Південної Кореї Сеулі почнуть проводити щоденні перевірки прихованих камер спостереження в громадських туалетах у відповідь на суспільне обурення після хвилі "шпигунського порно".

Про це повідомило агентство Yonhap News.

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Раніше у Південній Кореї пройшов мітинг, на якому жінки виступили проти інцидентів, пов'язаних з використанням прихованих камер в громадських туалетах в Сеулі. У країні з'явилася проблема "шпигунської порнографії", яка знімається таємно за допомогою прихованих камер в громадських туалетах. У переважній більшості випадків, такі злочини скоюються проти жінок.

Наразі уряд Сеула перевіряє кожен туалет приблизно раз на місяць і наймає близько 50 інспекторів для спостереження за понад 20 тисячами вбиралень.



Наразі близько 50 інспекторів раз у місяць перевіряють 20 тисяч туалетів

За даними агентства, 2 вересня влада презентувала новий план, за яким громадські туалети в Сеулі перевірятимуться щоденно.

Відповідно до цього передбачається додатково залучити близько 8 тисяч працівників. Крім цього, планується посилити нагляд за тисячею громадських туалетів, в яких найбільш часто зафіксовано подібні інциденти.