У Сеймі Польщі сподіваються на зміни історичної політики України після виборів до ВР

Після парламентських виборів до Верховної Ради у Сеймі Польщі вважають, що тепер є шанс на зміну історичної політики України. Президента Володимира Зеленського там вважають "людиною дуже прагматичною".

Результати будуть зрозумілими найближчим часом, про це заявила віце-спікерка Сейму Малґожата Госєвська, повідомляє "Польське Радіо".

Важливо: Зеленський планує перший візит у Польщу – дата

Вона зазначила, що вже "найближчі дні і місяці покажуть, чи очікування і надії Польщі є слушними".

Проте, здається, що президент України – людина дуже прагматична; він не зв’язаний тими залежностями, що стосуються певної версії історичної політики, яку Україна реалізувала досі,

– вважає Госєвська.

Зазначимо, голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський також сподівається, що польсько-українські питання будуть важливою частиною порядку денного нового уряду України.

Підрахунок голосів

Центральна виборча комісія порахувала вже 98,95% бюлетенів. Із результатом 43,14% лідирує "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя" отримала 13,02% голосів українців. ЗА ВО "Батьківщина" проголосували 8,18%, за "Європейську Солідарність" – 8,12%. Замикає п'ятірку лідерів "Голос" із результатом 5,84%.



Скільки місць отримають політичні сили у новій раді/ Інфографіка 24 каналу