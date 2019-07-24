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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      У Сеймі Польщі сподіваються на зміни історичної політики України після виборів до ВР

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      Віце-спікерка Сейму очікує зміни історичної політики України
      Віце-спікерка Сейму очікує зміни історичної політики України / PAP

      Після парламентських виборів до Верховної Ради у Сеймі Польщі вважають, що тепер є шанс на зміну історичної політики України. Президента Володимира Зеленського там вважають "людиною дуже прагматичною".

      Результати будуть зрозумілими найближчим часом, про це заявила віце-спікерка Сейму Малґожата Госєвська, повідомляє "Польське Радіо". 

      Важливо: Зеленський планує перший візит у Польщу – дата

      Вона зазначила, що вже "найближчі дні і місяці покажуть, чи очікування і надії Польщі є слушними".

      Проте, здається, що президент України – людина дуже прагматична; він не зв’язаний тими залежностями, що стосуються певної версії історичної політики, яку Україна реалізувала досі,
      – вважає Госєвська. 

      Зазначимо, голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський також сподівається, що польсько-українські питання будуть важливою частиною порядку денного нового уряду України.

      Підрахунок голосів

      Центральна виборча комісія порахувала вже 98,95% бюлетенів. Із результатом 43,14% лідирує "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя" отримала 13,02% голосів українців. ЗА ВО "Батьківщина" проголосували 8,18%, за "Європейську Солідарність" – 8,12%. Замикає п'ятірку лідерів "Голос" із результатом 5,84%.


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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Історія Новини Польщі
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