У "Шахтарі" готуються до зміни тренера: названо кандидатуру на заміну Фонсеці

Донецький "Шахтар" розпочав пошук фахівця, який у майбутньому може очолити команду. Все тому, що теперішній наставник "гірників" Паулу Фонсека може очолити інший клуб.

Агент ФІФА Доган Ерджан розповів про зацікавленість "Шахтаря" до тренера "Істанбула" Абдулли Авчі.

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"У Паулу Фонсека є пропозиція з Англії. "Шахтар" думає над запрошенням Абдулли Авчі, який сказав, що поки не думає про відхід з команди. Він сконцентрований на роботі в "Істанбулі". Можливо, це відбудеться в кінці сезону", – цитує агента Yeni Akit.

За його словами, "Шахтар" наполягає на запрошенні фахівця, тому Авчі сказав, що може зустрітися з представниками донеччан у кінці сезону.

Відзначимо, що наразі "Істанбул" під орудою Авчі лідирує в чемпіонаті Туреччини. Контракт чинного наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки чинний до 2020 року.

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