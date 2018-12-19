У "Шахтарі" назвали найкращого гравця у грудні
Опорний півзахисник Тарас Степаненко переміг у голосуванні вболівальників "Шахтаря" за найкращого гравця у грудні.
За його підсумками на користь Тараса Степаненка висловились 3 066 осіб. Українець випередив свого партнера Жуніора Мораеса (1 529), повідомляють у "Шахтарі".
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Загалом в опитуванні на соціальних платформах клубу взяли участь 4 595 уболівальників.
"Гірники" нагадують, що в грудні Степаненко зіграв в усіх трьох матчах команди й став автором гарного голу у ворота "Маріуполя".
Ця номінація дозволить Тарасові претендувати на звання найкращого гравця "Шахтаря" 2018 року у фінальному голосуванні, що стартує вже незабаром.
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