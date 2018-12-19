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      У "Шахтарі" назвали найкращого гравця у грудні

      72 Читать новость на русском
      Тарас Степаненко
      Тарас Степаненко / KP.UA

      Опорний півзахисник Тарас Степаненко переміг у голосуванні вболівальників "Шахтаря" за найкращого гравця у грудні.

      За його підсумками на користь Тараса Степаненка висловились 3 066 осіб. Українець випередив свого партнера Жуніора Мораеса (1 529), повідомляють у "Шахтарі".

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      Загалом в опитуванні на соціальних платформах клубу взяли участь 4 595 уболівальників.

      "Гірники" нагадують, що в грудні Степаненко зіграв в усіх трьох матчах команди й став автором гарного голу у ворота "Маріуполя".

      Ця номінація дозволить Тарасові претендувати на звання найкращого гравця "Шахтаря" 2018 року у фінальному голосуванні, що стартує вже незабаром.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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