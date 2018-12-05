У "Шахтарі" обіцяють повернути Лігу чемпіонів у Харків

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека звернувся до вболівальників у зв'язку з перенесенням матчу "Шахтар" – "Ліон" до Києва.

Зокрема, португальський фахівець пообіцяв, що команда докладе максимальних зусиль, аби Ліга чемпіонів повернулася на ОСК "Металіст" у 2019 році.

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У поєдинках із "Хоффенхаймом" та "Манчестер Сіті" ми мали фантастичну підтримку на ОСК "Металіст". Шкодуємо, що матч перенесено. Це незручність для тих наших уболівальників, які планували відвідати гру в Харкові. Однак ми докладемо максимальних зусиль, аби Ліга чемпіонів повернулася на ОСК "Металіст" наступного року. Сподіваємось на вашу підтримку в Києві!,

– цитує Фонсеку офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, що 12 грудня на НСК "Олімпійський" зіграють свій матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" та "Ліон", які мали грати цей матч в Харкові на стадіоні "Металіст". 24 Канал писав, що причиною перенесення матчу з Харкова до Києва стало запровадження воєнного стану у Харківській області. В УЄФА заявили, що вони не проводитимуть матчі у таких регіонах.