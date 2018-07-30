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У Шапаренка серйозна травма, він буде грати в масці, – лікар "Динамо"

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Микола Шапаренко
Микола Шапаренко / ФК "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко після перелому носа наступний місяць буде грати і тренуватися в захисній масці.

На офіційному сайті "Динамо" про наслідки цієї травми розповів головний лікар першої команди Леонід Миронов.

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Цілий місяць Микола буде змушений тренуватися і грати в спеціальній прозорій захисній масці. Звичайно, подібні травми нерідко трапляються у футболі. Гравець "Ворскли", природно, не хотів нанести травму. Намагаючись винести з усієї сили м'яч, він просто не влучив, але при цьому він діяв дуже небезпечно і потрапив Колі в обличчя. Це дуже серйозна травма, адже міг бути і осколковий, і втиснутий перелом перенісся, що могло призвести до серйозної операції, і тоді б гравець вибув з тренувального процесу на тривалий термін, – сказав Миронов.

Додамо, що цей епізод стався, коли Микола завдавав удару головою по м'ячу приблизно з лінії воротарського майданчику після навісу Вербіча, а захисник полтавчан Ігор Пердута пішов на високий м'яч ногою, але замість цього завдав болючого удару в голову Шапаренку, результатом якого став перелом носа.

Захисна маска в якій буде грати Микола Шапаренко

Нагадаємо, що через травму Шапаренко вже пропустив матч киян проти ФК "Львів" (1:0).

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Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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