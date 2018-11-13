У схемі продажу титанової продукції, яка розорила Україну на мільйони, знайшли російській слід

Корупційна схема "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" продажем титанової продукції розорила Україну на понад 300 мільйонів гривень. Та це ще не все – Національне антикорупційне бюро провело розслідування та знайшло у схемі російській слід.

Про це розповіла детектив НАБУ Олена у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Схеми Добкіна: чому нардепа притягли до суду

За словами детектива НАБУ, керівники ОГХК не тільки готувалися приватизувати підприємство на свою користь, а й торгували з Росією.

НАБУ дослідило, що це підприємство дійсно постачало сировину на окуповані території України, а також через австрійського посередника продавала титанову продукцію російським компаніям, що виготовляють матеріали для армії РФ,

– відповіла вона.

Детектив НАБУ розповіла, що в ході розслідування стало відомо, що керівники готували цю приватизацію на свою користь, це було зафіксовано в ході телефонних розмов. Як тільки детективи оголосили підозру фігурантам справи ОГХК (ПАТ "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії"), одразу почали з’являтися звинувачення в тому, що НАБУ нібито зриває приватизацію цього підприємства.

Такі звинувачення у зриві приватизації – це стала українська традиція. Насправді ОГХК була створена у вигляді державного підприємства, а у 2016 році перетворилося на публічно акціонерне товариство, тому процедуру приватизації перенесли і вона триває досі,

– запевнила детектив НАБУ.

І додала, що адвокати також говорили про нібито спроби збанкрутувати це підприємство. Начебто розслідування НАБУ сприяло тому, що підприємство було фактично зруйноване. Тому співробітники ОГХК писали листа Президенту України, щоб не допустити цього.