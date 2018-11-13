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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У схемі продажу титанової продукції, яка розорила Україну на мільйони, знайшли російській слід

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      У схемі продажу титанової продукції, яка розорила Україну на мільйони, знайшли російській слід
      У схемі продажу титанової продукції, яка розорила Україну на мільйони, знайшли російській слід / Корисні поради

      Корупційна схема "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" продажем титанової продукції розорила Україну на понад 300 мільйонів гривень. Та це ще не все – Національне антикорупційне бюро провело розслідування та знайшло у схемі російській слід.

      Про це розповіла детектив НАБУ Олена у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами детектива НАБУ, керівники ОГХК не тільки готувалися приватизувати підприємство на свою користь, а й торгували з Росією.

      НАБУ дослідило, що це підприємство дійсно постачало сировину на окуповані території України, а також через австрійського посередника продавала титанову продукцію російським компаніям, що виготовляють матеріали для армії РФ,
      – відповіла вона.

      Детектив НАБУ розповіла, що в ході розслідування стало відомо, що керівники готували цю приватизацію на свою користь, це було зафіксовано в ході телефонних розмов. Як тільки детективи оголосили підозру фігурантам справи ОГХК (ПАТ "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії"), одразу почали з’являтися звинувачення в тому, що НАБУ нібито зриває приватизацію цього підприємства. 

      Такі звинувачення у зриві приватизації – це стала українська традиція. Насправді ОГХК була створена у вигляді державного підприємства, а у 2016 році перетворилося на публічно акціонерне товариство, тому процедуру приватизації перенесли і вона триває досі,
      – запевнила детектив НАБУ.

      І додала, що адвокати також говорили про нібито спроби збанкрутувати це підприємство. Начебто розслідування НАБУ сприяло тому, що підприємство було фактично зруйноване. Тому співробітники ОГХК писали листа Президенту України, щоб не допустити цього.

      Теги: НАБУ Новини України Гроші Бізнес Корупція
      Джерело: 24 канал
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