У ще однієї легенди естради з'явилися проблеми зі здоров'ям

У російського співака, танцівника та актора Бориса Мойсеєва погіршується стан здоров'я. Крім того, він має поганий вигляд.

Про це розповів продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін на своїй сторінці в Insttagram.

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"Здоров'я Бориса Мойсеєва погіршується. Телеканали відмовляються його запрошувати на ефіри. Дуже шкода Борю", – зазначив він.

Також менеджер виклав відео зустрічі зі співаком, де пригадав момент, коли вони почали разом працювати.

Зауважимо, на кадрах Разін, зокрема, відзначає, що "Мойсеєв має хороший вигляд і не має проблем зі здоров’ям", щоправда, якщо подивитися на виконавця, видно, що почувається він не надто добре.

Нагадаємо, нещодавно одна легенда радянської, російської та української естради Софія Ротару потрапила до реанімації у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт. Після обстежень російські лікарі поставили їй діагноз "Транзиторна ішемічна атака" (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту).