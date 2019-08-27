У що вкладають зароблені за кордоном гроші українці

Трудові мігранти з України все частіше інвестують зароблені за кордоном гроші у нерухомість на батьківщині.

Про це повідомляє видання Financial Times. Одна із причин – недовіра до місцевих банків. Про це повідомляє видання Financial Times.

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У результаті – навколо міст, де заробіток за кордоном користується популярністю, ростуть багатоповерхові житлові комплекси. Зокрема, поблизу Львова та Миколаєва (Львівської області). Забудовники стверджують, що більше половини їхніх клієнтів – заробітчани. Лише у 2018 році заробітчани відправили додому рекордні 14,4 мільярда доларів за допомогою банківських переказів.

Окрім заробітчан із Західної України, все частіше приїжджають жителі Сходу і Півдня.

Відсоток прибуваючих сюди зі східної та південної України збільшився. Раніше це були, в основному, західні українці,

– підтвердив глава Fundacja Nasz Wybor, варшавського фонду підтримки українців в Польщі.

Однак трудова міграція має і негативні наслідки. У результаті відтоку робочої сили вже до 2025 року системи соціального та пенсійного забезпечення в Україні можуть знизитись.

Що відомо про трудову міграцію українців

За інформацією Міністерства соціальної політики:

• на постійній основі за межами України працює понад 3 мільйона громадян,

• на тимчасовій – від 7 до 9 мільйонів.

У партії "Слуга народу", яка отримала більшість у парламенті, вважають, що вирішити цю проблему допоможе ведення економічного паспорту. Він дозволить контролювати витрати і залучення кожного українця у економічне життя країни.

Крім того, за допомогою нього усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.