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      У що вкладають зароблені за кордоном гроші українці

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      Трудові мігранти з України
      Трудові мігранти з України / Jed Owen на Unsplash

      Трудові мігранти з України все частіше інвестують зароблені за кордоном гроші у нерухомість на батьківщині.

      Про це повідомляє видання Financial Times. Одна із причин – недовіра до місцевих банків. Про це повідомляє видання Financial Times.

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      У результаті – навколо міст, де заробіток за кордоном користується популярністю, ростуть багатоповерхові житлові комплекси. Зокрема, поблизу Львова та Миколаєва (Львівської області). Забудовники стверджують, що більше половини їхніх клієнтів – заробітчани. Лише у 2018 році заробітчани відправили додому рекордні 14,4 мільярда доларів за допомогою банківських переказів. 

      Окрім заробітчан із Західної України, все частіше приїжджають жителі Сходу і Півдня. 

      Відсоток прибуваючих сюди зі східної та південної України збільшився. Раніше це були, в основному, західні українці,
      – підтвердив глава Fundacja Nasz Wybor, варшавського фонду підтримки українців в Польщі.

      Однак трудова міграція має і негативні наслідки. У результаті відтоку робочої сили вже до 2025 року системи соціального та пенсійного забезпечення в Україні можуть знизитись.

      Що відомо про трудову міграцію українців 

      За інформацією Міністерства соціальної політики:

      • на постійній основі за межами України працює понад 3 мільйона громадян,
      • на тимчасовій – від 7 до 9 мільйонів.

      У партії "Слуга народу", яка отримала більшість у парламенті, вважають, що вирішити цю проблему допоможе ведення економічного паспорту. Він дозволить контролювати витрати і залучення кожного українця у економічне життя країни.

      Крім того, за допомогою нього усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Іммігранти Державна міграційна служба Новини Львова Інвестиції
      Джерело: 24 канал
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