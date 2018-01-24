У школі Києва спалахнув скандал через російський журнал (фото)

У київській школі спалахнув скандал через те, що до цього навчального закладу пошта доставляє науково-просвітницький журнал із назвою "Російська школа".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор школи Сергій Горбачов.

"Якого біса в українську школу "Укрпошта" приносить цю "русскомірную" макулатуру, на яку, звичайно, ми не підписувалися?", – обурився він.

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Горбачов також наголосив, що це "макулатура не тільки за змістом, але і за видавничою якістю".

Давати в журналі десятки сторінок практично не структурованих текстових "простирадл" без будь-якої ілюстрації – це скажений несмак, свідоцтво низького рівня інтелекту головного редактора,

– зазначив директор школи.

Горбачов також звернув увагу на те, що головним редактором журналу є прихильник "русского мира" Олександр Кондряков – колишній нардеп України , обраний по мажоритарці в Севастополі.

В "Укрпошті" прокоментували скандал із пропагандистським журналом. Там запевнили, що такої доставки не було.

"Це точно "Укрпошта" приносить? Чи інші кур'єрські служби? В "Укрпошти" немає функцій і відділу цензури. Це функція Мінінформполітики і СБУ. Вони надсилають перелік заборонених матеріалів", – заявив директор комунікацій "Укрпошти" Михайло Василенко.

Проте Горбачов запевнив, що журнали приніс листоноша "Укрпошти".

"З'ясували. Цей журнал приніс листоноша разом з листом з Міністерства освіти і науки на моє ім'я. Тобто – це точно не якась інша доставка: це пройшло через поштове відділення", – написав директор школи.

У відповідь на це Василенко пообіцяв провести службове розслідування.