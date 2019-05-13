У школі на Житомирщині розпилили невідому речовину: 13 дітей госпіталізували

Інцидент стався 13 травня близько 11 години на перерві. На місце події викликали правоохоронців. Вони встановили, що ймовірно перцевий газ розпилив учень 8 класу.

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За даним фактом відрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Вона передбачає відповідальність від штрафу до обмеження волі на 5 років.

За останній рік це не поодинокий випадок, коли діти "розважаються", розпилюючи газ в освітніх закладах. Наприклад, схожий випадок стався 11 травня у Львівському ліцеї "Оріана" – там теж розпилили газ. Вчителі одразу відчинили вікна та викликали медиків. Після надання допомоги кількох дітей, яким стало зле, відпустили додому.