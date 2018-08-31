У школі Сан-Франциско відкрили стрілянину: фото і відео з місця подій
У четвер, 30 серпня, у Сан-Франциско (США) у школі Бальбоа влаштували стрілянину. Внаслідок інциденту постраждала щонайменше 1 людина.
Про це повідомляє ABC.
Як сповістили у поліції Сан-Франциско, 3 студентів було заарештовано після стрілянини у кампусі середньої школи Бальбоа. Також відомо, що одна особа отримала поранення.
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Прес-секретар поліції Грейс Гатапандан повідомив, що для безпеки, окрім школи Бальбоа, було заблоковано школу Сан-Мігель, школу Джеймса Денмана та Вищу школа лідерства.
Джерело: 24 Канал
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