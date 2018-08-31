У школі Сан-Франциско відкрили стрілянину: фото і відео з місця подій

У четвер, 30 серпня, у Сан-Франциско (США) у школі Бальбоа влаштували стрілянину. Внаслідок інциденту постраждала щонайменше 1 людина.

Про це повідомляє ABC.

Як сповістили у поліції Сан-Франциско, 3 студентів було заарештовано після стрілянини у кампусі середньої школи Бальбоа. Також відомо, що одна особа отримала поранення.

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Прес-секретар поліції Грейс Гатапандан повідомив, що для безпеки, окрім школи Бальбоа, було заблоковано школу Сан-Мігель, школу Джеймса Денмана та Вищу школа лідерства.

SKY7 was overhead as one of three students detained after a gun was reportedly found on the campus of #BalboaHigh in #SanFrancisco was led off campus. Get the latest updates and video here: https://t.co/rkqyn9H2Ue pic.twitter.com/RJFNCee3qZ — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 30 августа 2018 г.

Students being released from Balboa High School following lockdown and gun incident. #abc7now pic.twitter.com/LJKVS8vcfn — Katie Utehs (@KatieUtehs) 30 августа 2018 г.

A large number of officers have gone into #SF's Balboa High School, where students are currently on #lockdown. Live video and updates here: https://t.co/9imzhvAjNl pic.twitter.com/PZpJDjFMm0 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 30 августа 2018 г.

HAPPENING NOW: Massive Police Presence At Balboa High School In San Francisco. Police Say ‘an Incident Has Occurred’



pic.twitter.com/lukYubykZ4 — Breaking911 (@Breaking911) 30 августа 2018 г.

After reports emerged of an active shooter at Balboa High School, concerned people gathered outside the campus as they awaited word. One student was injured and three were detained in the incident, which caused lockdowns at four SF schools. https://t.co/UCNaqn7yvj pic.twitter.com/66SB1Mb2OF — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 30 августа 2018 г.