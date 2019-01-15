У школі в Канаді стався витік чадного газу: постраждали 43 особи, серед них – 35 дітей

14 січня у канадському місті Монреаль 35 учнів та 8 працівників початкової школи отруїлись чадним газом.

Про це повідомило місцеве видання CTV.

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У СTV зазначили, що рівень оксиду вуглецю у школі перевищував допустимий у п'ять разів. Загалом з будівлі евакуювали понад 300 людей.

Усім дітям, які постраждали внаслідок інциденту – від 6 до 13 років. Їх одразу госпіталізували до лікарень міста, стан потерпілих – стабільний.

Керівник пожежної служби Монреаля Френсіс Ледук повідомив, що витік чадного газу, за попередніми даними, стався через несправну систему опалення.

Керівництво навчального закладу скасувало заняття у школі впродовж усього дня, щоб переконатися, чи учням безпечно туди повертатися.

До слова, під час туристичної морської поїздки у Карибському морі на круїзному лайнері Royal Caribbean стався інцидент – 277 пасажирів і членів екіпажу заразилися кишковою інфекцією.