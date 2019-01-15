14:24
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      У школі в Канаді стався витік чадного газу: постраждали 43 особи, серед них – 35 дітей

      51 Читать новость на русском
      Початкова школа у Монреалі
      Початкова школа у Монреалі / ctvnews.ca

      14 січня у канадському місті Монреаль 35 учнів та 8 працівників початкової школи отруїлись чадним газом.

      Про це повідомило місцеве видання CTV.

      Читайте також: Під впливом наркотиків: на Донбасі два бойовики отруїлися чадним газом

      У СTV зазначили, що рівень оксиду вуглецю у школі перевищував допустимий у п'ять разів. Загалом з будівлі евакуювали понад 300 людей.

      Витік газу в Монтреалі

      Усім дітям, які постраждали внаслідок інциденту – від 6 до 13 років. Їх одразу госпіталізували до лікарень міста, стан потерпілих – стабільний.

      Керівник пожежної служби Монреаля Френсіс Ледук повідомив, що витік чадного газу, за попередніми даними, стався через несправну систему опалення.

      Витік газу в Монтреалі

      Керівництво навчального закладу скасувало заняття у школі впродовж усього дня, щоб переконатися, чи учням безпечно туди повертатися.

      До слова, під час туристичної морської поїздки у Карибському морі на круїзному лайнері Royal Caribbean стався інцидент – 277 пасажирів і членів екіпажу заразилися кишковою інфекцією.

      Теги: Отруєння Канада Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      сьогодні , 14:00 Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      Тетяна Мартинюк 179
      Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
      сьогодні , 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
      Уляна Корицька 299
      Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      сьогодні , 12:02 Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      Злой Одессит 1575
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сьогодні , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 1283
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-Печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-Печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      6738
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У ЦАР повстанці поставили владі ультиматум через російських найманців
      28 жовтня 2018 , 21:17
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук