У Штабі АТО роз'яснили ситуацію зі звільненням Катеринівки поблизу лінії розмежування

У соцмережах волонтери сповістили про те, що українські військові взяли під свій контроль селище Катеринівку, в Попаснянському районі Луганської області.

У Штабі АТО з цього приводу зазначили, що селище давно перебуває під контролем українських військ.

"Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні", – йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя.