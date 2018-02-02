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У Штабі АТО роз'яснили ситуацію зі звільненням Катеринівки поблизу лінії розмежування

21:10, сьогодні 293 Читать новость на русском
Українські військові контролюють Катеринівку у Луганській області
Українські військові контролюють Катеринівку у Луганській області

У соцмережах волонтери сповістили про те, що українські військові взяли під свій контроль селище Катеринівку, в Попаснянському районі Луганської області.

У Штабі АТО з цього приводу зазначили, що селище давно перебуває під контролем українських військ.

"Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні", – йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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