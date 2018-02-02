У Штабі АТО роз'яснили ситуацію зі звільненням Катеринівки поблизу лінії розмежування
21:10, сьогодні 293 Читать новость на русском
У соцмережах волонтери сповістили про те, що українські військові взяли під свій контроль селище Катеринівку, в Попаснянському районі Луганської області.
У Штабі АТО з цього приводу зазначили, що селище давно перебуває під контролем українських військ.
"Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Звільнення Новоолександрівки: бойовики екстрено стягують сили
При цьому зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Київську вулицю заливає окропом4 січня , 17:05
Чи вигідно Україні організовувати змагання Ліги Чемпіонів у Києві14 грудня 2017 , 00:15
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада 2017 , 08:00