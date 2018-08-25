У штабі ООС повідомили про нові втрати на Донбасі: деталі

Внаслідок бойових дій за минулу добу один український захисник загинув, четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил.

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24 серпня окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Ворог вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із мінометів,

– йдеться у зведенні.

Зазначається, що окупанти здійснювали обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине.

Внаслідок бойових дій один український оборонець загинув, четверо військовослужбовців ООС отримали поранення. Окрім цього, внаслідок злочинних дій окупантів загинув 35-річний місцевий мешканець.

Своєю чергою, за даними розвідки, трьох окупантів за минулу добу було знищено, шестеро – отримали поранення.