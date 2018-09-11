У штабі ООС повідомили про нові втрати на фронті

За добу російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 10 вересня на фронті загинув один український оборонець, ще один отримав поранення.

Про це у ранковому зведенні інформує штаб ООС.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Майорськ, Шуми, Південне, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, з мінометів 120-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, з мінометів 82-го калібру – поблизу Кримського. Позиції оборонців Водяного окупанти накрили мінометним вогнем обох калібрів,

В ході ведення бойових дій один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Відомо, що вже від початку цієї доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки та Широкиного. Внаслідок обстрілу один український оборонець отримав поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів ліквідували, чотирьох поранили.