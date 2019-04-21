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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      У штабі Порошенка заявили, що він балотуватиметься на парламентські вибори

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      Кандидат у президенти Петро Порошенко разом зі свою фракцією БПП може піти балотуватися на парламентські вибори. Зокрема, якщо програє президентські вибори своєму опоненту Володимиру Зеленському 21 квітня.

      Про це повідомили кореспонденти 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Що відбувається у штабах Зеленського та Порошенка: фото та відео

      Порошенко в будь-якому разі планує і буде змагатися за перемогу на парламентських виборах, про що заявили експерти зі штабу Порошенка.

      Петро Порошенко – самодостатній політик, і він має прекрасні шанси зайти до парламенту цієї осені. А в умовах парламентсько-президентсько республіки продовжить відігравати важливу роль в політиці,
      – розповів політолог Віктор Таран.

      Точні плани представить Петро Порошенко о 20:15 на прес-конференції.

      До того ж, політики зі штабу Порошенка вважають, що які б не були результати, головне – щоб вони завдали правильний напрямок для країни.

      Без різниці, кого сьогодні беруть президентом. Ключове – це стратегічний напрямок розвитку держави. Ми чітко визначили напрямок – ми йдемо в Європу, до цінностей західного світу. Тому зараз головне, щоб ми не почали зменшувати швидкість,
      – сказав нардеп від БПП Артур Герасимов.

      Зазначимо, що кандидат у президенти Петро Порошенко вже проголосував о 12:15 на дільниці у будинку офіцерів після служби у церкві. Він сказав, що налаштований переможно і наголосив, що те, що відбувається довкола президентських виборів, – не смішно. "Головне – щоб потім не було боляче", – додав кандидат.

      Порошенко проголосував на виборах у другому турі: відео

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      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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