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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      У штабі Зеленського прокоментували дебати Порошенка: Ми не беремо участі в агітаційних мітингах

      7838 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського відреагували на "дебати", які 14 квітня відбулися за участю лише одного кандидата на пост глави держави, чинного президента Петра Порошенка.

      Так, Порошенко ще 7 квітня запропонував Зеленському прийти на перший тур дебатів на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14. Проте його опонент кращою датою проведення дебатів на стадіоні вважає 19 квітня і теж запрошує на них Порошенка. Зеленський, як і очікувалось, 14 квітня на "Олімпійський" не прийшов, тому Порошенко відповів на запитання журналістів, виступив перед публікою і сфотографувався із прихильниками на трибунах НСК.

      Читайте також: Не бійтеся, приходьте! – Порошенко запросив Зеленського на ще одні дебати

      Тим часом у штабі Зеленського пояснили, чому їх кандидат не прийшов на анонсовані Петром Порошенком дебати 14 квітня.

      Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Сподіватимемось, що у нього все ж знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що Петро Олексійович просто хоче реально уникнути дебатів,
      – розповів спікер штабу Дмитро Разумков.

      У коментарі "Інтерфакс-Україна" він також наголосив: те, що Зеленський не прийде на "Олімпійський" було відомо заздалегідь.

      "Сьогодні пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", – додав Разумков.

      Спікер штабу також зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів в будівлі або в кімнаті на Суспільному телебаченні, як це написано в постанові ЦВК України.

      "Це вже адресація до постанови ЦВК, але, при всій повазі, закон стоїть вище такої постанови. У законі ніде не прописано, що дебати повинні відбуватися в студії Суспільного, – це вільне трактування закону, як це часто буває у представників діючих політичних еліт", – сказав він.

      Зазначимо, що хоч Зеленського і не було на "дебатах" на "Олімпійському", хтось все ж дивився трансляцію зі стадіону із його офіційного акаунта на Facebook.

      blog_ava
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      сьогодні
      15800
      Теги: Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський НСК Олімпійський
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