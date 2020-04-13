У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся потужний торнадо: загинули 6 людей – фото, відео
Американські штати Міссісіпі та Луїзіану 12 квітня охопив потужний торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 6 людей. Зруйновані сотні будинків.
Про сильні вітри, які завдали лиха у Сполучених Штатах, повідомляє CNN.
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Торнадо 12 квітня пронісся штатами Міссісіпі та Луїзіана. Стихія пошкодила сотні будівель, повалила дерева, пошкодила автомобілі. Тисячі людей залишилися без електропостачання.
Наразі відомо про 6 загиблих у штаті Міссісіпі, про постраждалих у Луїзіані інформації поки немає.
Наслідки торнадо у штатах Міссісіпі та Луїзіана: фото Weather.com
Потужний торнадо накрив штати Міссісіпі та Луїзіану: дивіться відео
У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся торнадо: карта
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