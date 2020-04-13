У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся потужний торнадо: загинули 6 людей – фото, відео

Американські штати Міссісіпі та Луїзіану 12 квітня охопив потужний торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 6 людей. Зруйновані сотні будинків.

Про сильні вітри, які завдали лиха у Сполучених Штатах, повідомляє CNN.

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Торнадо 12 квітня пронісся штатами Міссісіпі та Луїзіана. Стихія пошкодила сотні будівель, повалила дерева, пошкодила автомобілі. Тисячі людей залишилися без електропостачання.

Наразі відомо про 6 загиблих у штаті Міссісіпі, про постраждалих у Луїзіані інформації поки немає.

Наслідки торнадо у штатах Міссісіпі та Луїзіана: фото Weather.com

Потужний торнадо накрив штати Міссісіпі та Луїзіану: дивіться відео

Strong storms pounded parts Louisiana on Sunday, damaging 200-300 homes, according to the mayor of Monroe.



The National Weather Service reported multiple tornadoes and damaging winds over much of the northern part of the state. https://t.co/ZEVHUIPucz pic.twitter.com/eM4gRKgmm2 — ABC News (@ABC) April 12, 2020

У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся торнадо: карта