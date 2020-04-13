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      У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся потужний торнадо: загинули 6 людей – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Торнадо в американських штатах Міссісіпі та Луїзіана / edition.cnn.com

      Американські штати Міссісіпі та Луїзіану 12 квітня охопив потужний торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 6 людей. Зруйновані сотні будинків.

      Про сильні вітри, які завдали лиха у Сполучених Штатах, повідомляє CNN.

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      Торнадо 12 квітня пронісся штатами Міссісіпі та Луїзіана. Стихія пошкодила сотні будівель, повалила дерева, пошкодила автомобілі. Тисячі людей залишилися без електропостачання.

      Наразі відомо про 6 загиблих у штаті Міссісіпі, про постраждалих у Луїзіані інформації поки немає.

      Наслідки торнадо у штатах Міссісіпі та Луїзіана: фото Weather.com

      Потужний торнадо накрив штати Міссісіпі та Луїзіану: дивіться відео

      У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся торнадо: карта

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Жертви Надзвичайні ситуації Торнадо у США Стихійні лиха Новини США
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