У Швеції відновили справу проти скандального засновника WikiLeaks Ассанжа

Шведська прокуратура відновила закриту два роки тому справу проти засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого звинувачували у згвалтуванні.

Про це повідомляє ВВС.

Розслідування справи відновили на прохання адвоката ймовірної жертви. Сам Ассанж усі звинувачення заперечує.

Він уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, з 2012 року переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

Рішення про відновлення розслідування, ймовірно, порушить питання щодо того, який запит про екстрадицію має мати перевагу: Швеції чи США.

Що відомо про справу Ассанжа?У 2010-му проти засновника сайту WikiLeaks, що публікує таємну інформацію, порушили справу про зґвалтування. Крім того, у США засновнику WikiLeaks загрожує довічне ув'язнення за публікацію на своєму сайті секретних документів у 2012 році.



​Пізніше звинувачення у сексуальному насильстві у Швеції з нього були зняті.



1 травня 2019 року у Лондоні Ассанжа було засуджено до 50 тижнів ув’язнення за дії 2012 року. Тоді він не з’явився на засідання суду щодо його екстрадиції до Швеції і сховався від правосуддя в посольстві Еквадору.