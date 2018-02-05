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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

У Швейцарію не впустили одіозного російського мільярдера

01:41, сьогодні 2934 Читать новость на русском
Роман Абрамович
Роман Абрамович / Фото з відкритих джерел

Екс-губернатору Чукотки Роману Абрамовичу відмовили у наданні дозволу на проживання у Швейцарії.

Про це повідомляє The Times.

Росіянин уже встиг забронювати собі місце у дорогому гірськолижному курорті Верб’є, проте був змушений відмовитися від неї.

Читайте також: ЗМІ назвали причину розлучення Абрамовича

При цьому двом місцевим газетам – Le Matin Dimanche і Sonntags Zeitung заборонили публікувати будь-яку інформацію щодо такого рішення влади. ЗМІ заявили, що боротимуться з подібною забороною.

Теги: Новини Росії Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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