У Швейцарію не впустили одіозного російського мільярдера
01:41, сьогодні 2934 Читать новость на русском
Екс-губернатору Чукотки Роману Абрамовичу відмовили у наданні дозволу на проживання у Швейцарії.
Про це повідомляє The Times.
Росіянин уже встиг забронювати собі місце у дорогому гірськолижному курорті Верб’є, проте був змушений відмовитися від неї.
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При цьому двом місцевим газетам – Le Matin Dimanche і Sonntags Zeitung заборонили публікувати будь-яку інформацію щодо такого рішення влади. ЗМІ заявили, що боротимуться з подібною забороною.
Джерело: 24 Канал
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