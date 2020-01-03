У січні львів'яни менше заплатять за тепло: заява Садового
У січні львів'яни отримають платіжки за тепло і гарячу воду зі суттєво зменшеною ціною.
Як повідомив Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбук, ціна буде знижена у середньому від 100 до 300 гривень.
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Міський голова підкреслив, що це є подарунком для львів'ян на Новий рік та Різдво. Садовий пояснив, що відповідне рішення вони ухвалили сьогодні, 3 січня.
Я думаю, що це дуже хороший подарунок для всіх нас з вами. І я би дуже хотів, аби ціна на газ і далі зменшувалася, бо ми маємо великі поклади газу у нашій країні,
– додав Садовий.
Також він запросив весь склад НКРЕ до Львова і закликав встановити обґрунтований тариф, який, можливо, буде ще меншим.
Що таке НКРЕ?Це національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
До слова, низка українських міст також переглянула тарифи на опалення. У такий спосіб вони виконують рішення уряду про зменшення сум у платіжках за тепло до 30%.
Як росте пеня за невчасну сплату за компослуги / Інфографіка 24 канал
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