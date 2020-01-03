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      У січні львів'яни менше заплатять за тепло: заява Садового

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      Андрій Садовий / 24 канал

      У січні львів'яни отримають платіжки за тепло і гарячу воду зі суттєво зменшеною ціною.

      Як повідомив Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбук, ціна буде знижена у середньому від 100 до 300 гривень. 

      До теми: Львів серйозно налаштований боротися за проведення Олімпійських ігор-2030

      Міський голова підкреслив, що це є подарунком для львів'ян на Новий рік та Різдво. Садовий пояснив, що відповідне рішення вони ухвалили сьогодні, 3 січня. 

      Я думаю, що це дуже хороший подарунок для всіх нас з вами. І я би дуже хотів, аби ціна на газ і далі зменшувалася, бо ми маємо великі поклади газу у нашій країні,
      – додав Садовий.

      Також він запросив весь склад НКРЕ до Львова і закликав встановити обґрунтований тариф, який, можливо, буде ще меншим.

      Що таке НКРЕ?Це національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

      До слова, низка українських міст також переглянула тарифи на опалення. У такий спосіб вони виконують рішення уряду про зменшення сум у платіжках за тепло до 30%.


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      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Тарифи Тарифи на газ Газ
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