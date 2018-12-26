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      У Сіднеї стартувала легендарна яхтова гонка: вражаючі фото та відео

      196 Читать новость на русском
      У Сіднеї стартувала легендарна яхтова гонка
      У Сіднеї стартувала легендарна яхтова гонка / Фото з відкритих джерел

      У Сіднеї стартувала легендарна яхтова регата Sydney Hobart. Цьогоріч вітрильна гонка проходитиме вже 74-й раз. У всьому світі її вважають однією з найпрестижніших та найскладніших.

      Понад 100 вітрильних яхт – від невеликих прогулянкових до величезних 20-метрових – вирушають із Сіднейської гавані.

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      Вони проходять понад тисячу кілометрів уздовж східного узбережжя Австралії. Та фінішують у Хобарті – адміністративній столиці Тасманії.

      гонка сіднеї
      Яхтова регата у Сіднеї

      яхти сідней
      Сідней

      Історія виникнення гонки не зовсім спортивна. Її планували як прогулянкову, щоб відновити парусні розваги після Другої світової війни. Проте згодом організували регату на цьому маршруті.

      Дивіться відео про легендарну яхтову регату у Сіднеї:

       

      Теги: Новини України Спорт Водний транспорт Водні види спорту Австралія
      Джерело: 24 канал
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