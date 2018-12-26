У Сіднеї стартувала легендарна яхтова гонка: вражаючі фото та відео

У Сіднеї стартувала легендарна яхтова гонка / Фото з відкритих джерел

У Сіднеї стартувала легендарна яхтова регата Sydney Hobart. Цьогоріч вітрильна гонка проходитиме вже 74-й раз. У всьому світі її вважають однією з найпрестижніших та найскладніших.