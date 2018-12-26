У Сіднеї стартувала легендарна яхтова гонка: вражаючі фото та відео
У Сіднеї стартувала легендарна яхтова регата Sydney Hobart. Цьогоріч вітрильна гонка проходитиме вже 74-й раз. У всьому світі її вважають однією з найпрестижніших та найскладніших.
Понад 100 вітрильних яхт – від невеликих прогулянкових до величезних 20-метрових – вирушають із Сіднейської гавані.
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Вони проходять понад тисячу кілометрів уздовж східного узбережжя Австралії. Та фінішують у Хобарті – адміністративній столиці Тасманії.
Яхтова регата у Сіднеї
Сідней
Історія виникнення гонки не зовсім спортивна. Її планували як прогулянкову, щоб відновити парусні розваги після Другої світової війни. Проте згодом організували регату на цьому маршруті.
Дивіться відео про легендарну яхтову регату у Сіднеї: