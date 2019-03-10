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      У Сімферополі діти зворушливо та по-сучасному виконали пісню за віршами Шевченка: відео

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      У Сімферополі діти виконали пісню за віршами Шевченка
      У Сімферополі діти виконали пісню за віршами Шевченка / Кадр з відео

      До дня народження Тараса Шевченка 9 березня у Сімферополі діти виконали зворушливу пісню за його віршами у сучасному аранжуванні. Серед вокалістів – не тільки етнічні українці, але й кримські татари, росіяни та корейці.

      Відеозапис із виконанням пісні на вірші Шевченка опублікувала в YouTube педагог юних вокалістів Юлія Качула. Вона жартує, що зі своєю командою вже збирається на "Ше.Фест".

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      "Моїх учнів – юних вокалістів – об'єднав наш Тарас Шевченко. Їм так сподобалися ритм, стиль, енергетична зарядженість цієї пісні (призерки минулорічного конкурсу на кращу пісню на слова Шевченка), що вони взялися її вивчити. І ось – перші результати", – розповіла Качула.

      Дивіться відео, як діти у Сімферополі співають пісню на вірші Тараса Шевченка:

       

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      Теги: Новини України Новини культури LifeStyle Музика Тарас Шевченко Сімферополь Новини Криму Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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