У Сімферополі діти зворушливо та по-сучасному виконали пісню за віршами Шевченка: відео

До дня народження Тараса Шевченка 9 березня у Сімферополі діти виконали зворушливу пісню за його віршами у сучасному аранжуванні. Серед вокалістів – не тільки етнічні українці, але й кримські татари, росіяни та корейці.

Відеозапис із виконанням пісні на вірші Шевченка опублікувала в YouTube педагог юних вокалістів Юлія Качула. Вона жартує, що зі своєю командою вже збирається на "Ше.Фест".

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"Моїх учнів – юних вокалістів – об'єднав наш Тарас Шевченко. Їм так сподобалися ритм, стиль, енергетична зарядженість цієї пісні (призерки минулорічного конкурсу на кращу пісню на слова Шевченка), що вони взялися її вивчити. І ось – перші результати", – розповіла Качула.

Дивіться відео, як діти у Сімферополі співають пісню на вірші Тараса Шевченка: