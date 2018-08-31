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У Сирії наближається фінальне військове зіткнення, – Washington Times

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Уряд Башара Асада та Росія готують масований наступ на сирійський Ідліб
Уряд Башара Асада та Росія готують масований наступ на сирійський Ідліб / Etcetera Media

Міністерство оборони Росії оголосило про проведення масштабних військових навчань у Середземному морі, які почнуться 1 вересня. Це стало черговим свідченням того, що масований наступ військ сирійського уряду на один з останніх бастіонів повстанців у країні – провінцію Ідліб – неминучий.

Про це пише Washington Times.

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Цього тижня Держдепартамент попередив уряд сирійського президента Башара Асада про те, що будь-які ознаки застосування хімічної зброї під час наступу на Ідліб будуть зустрінуті "швидко і відповідним чином", нагадує видання.

Однак, схоже, таке попередження не може стримати Дамаск і Москву, яка є його головним союзником. У четвер, 30 серпня, під час прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його сирійський колега Валід Муалем заявили про підготовку до наступу на останній великий осередок повстанців в Сирії, який Асаду поки не вдалося захопити.

Залишаються завдання ліквідації поки що активних терористичних осередків, насамперед, у районі зони деескалації Ідліб,
– заявив глава МЗС РФ.

Муалем у свою чергу зазначив, що урядові сили зроблять все можливе, щоб захопити Ідліб, однак додав, що сирійський уряд спробує мінімізувати кількість жертв серед мирного населення. Так, сирійський дипломат запропонував, щоб мирним громадянам, які раніше втекли в цю провінцію на півночі країни, дали можливість евакуюватися в інші райони Сирії, йдеться у статті.

Незрозуміло, чи готова Росія – найсильніший військовий союзник режиму Асада – чекати, коли мирні жителі покинуть ці місця. Для переїзду людям може знадобитися тиждень або навіть більше. Така ситуація ставить серйозні питання перед Вашингтоном, який вже встиг оголосити про свою перемогу над "Ісламською державою", але якого Росія звинувачує в тому, що він надає приховану підтримку іншим бойовикам, зокрема й в Ідлібі, аби "перешкодити режиму Асада консолідувати владу в країні", – зауважує газета.

У четвер, 30 серпня, Міністерство оборони Росії оголосило про те, що збройні сили РФ проведуть у Середземному морі "масштабні" військові навчання, які, за словами представників Кремля, необхідні через нездатність впоратися з джихадистами в Ідлібі. Ці військові навчання будуть проводитися на тлі нарощування числа російських військових кораблів в регіоні, додає автор публікації Гай Тейлор.

Американські чиновники не коментували пересування російських військових кораблів, хоча Пентагон відповів на заяву російського міністерства, заявивши, що у вересні США проведуть власні тижневі військові навчання в цьому регіоні – спільно з Єгиптом.

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Представники єгипетської армії повідомили, що вони вже вдруге поспіль приймуть у себе американців для проведення навчань Bright Star, які почнуться 8 вересня і в яких, згідно з повідомленнями Центрального командування ВС США, візьмуть участь приблизно 800 американських військовослужбовців.

Окрім того, 30 серпня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попередив, що, за деякими даними, антиасадівське джихадистська угруповання нібито планує здійснити хімічну атаку в Ідлібі. Проте західні країни та незалежні аналітики відкидають ці звинувачення Росії, які лише підсилюють страхи перед потенційною новою хвилею гуманітарної кризи в Сирії, де понад 400 тисяч людей загинули і близько 5,5 мільйонів стали біженцями відтоді, як режим Асада застосував військову силу для розгону антиурядових демонстрацій у 2011 році,
– робить висновок WP.

Нагадаємо, 25 серпня радник президента США Джон Болтон попередив російську сторону про імовірний авіаудар по Сирії в разі використання хімзброї.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Війна у Сирії Башар Асад Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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