У Сирії обстріляли автобус з російськими журналістами: є поранені

Автобус, в якому перебували російські журналісти, був обстріляний невідомими зі стрілецької зброї. Троє людей отримали поранення.

Зазначається, що журналісти поверталися зі зйомок з міста Дума у Східній Гуті, яка, за попередніми даними, постраждала від хімічної атаки, яку здійснили війська Башара Асада – союзника Путіна.

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За попередніми даними, легкі поранення ніг отримали оператори пропагандистських телеканалів "Россия 1" та "Звезда", а також кореспондент НТВ, повідомляє "РИА Новости". Їх евакуювали у госпіталь. Загрози їх життю немає.