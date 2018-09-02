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У Сирії пролунали вибухи неподалік столиці

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У ніч на 2 вересня щонайменше чотири вибухи прогриміли у Сирії на авіабазі "Маззе" біля столиці Дамаск.

Про це повідомив телеканал CNN.

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Ця авіабаза занаходиться під контролем урядових військ. За даними ЗМІ, які симпатизують Башару Асаду – ракети запустили ізраїльтяни.

А от опозиційні медіа запевняють, що вибухи могли статися через коротке замикання на складі зі зброєю. Тож наразі офіційної версії немає.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

 

Теги: Новини Ізраїля Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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