У Сирії стався збройний конфлікт між Росією та Іраном, – ЗМІ

У стратегічно важливій долині Аль-Габ у Сирії, яку контролюють сили Башара Асада, проросійські бойовики вступили у бій з проіранськими. У хід пішла бронетехніка, гранатомети і кулемети.

Цікаво, що і Росія, і Іран є найбільшими союзниками урядових військ Сирії. Про збройний конфлікт, що стався минулого тижня, стало відомо зараз завдяки радіоперехопленню розмов бойовиків. Аудіопідтвердження опинилось у розпорядженні видання Spiegel Online.

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Із запису зрозуміло, що російсько-сирійських сил більше, ніж ірансько-сирійських. Відтак проросійські бойовики захопили кілька сіл і місто Хваіз на північному заході провінції Хама (недалеко від долини Аль-Габ). Після цього ситуація дещо нормалізувалась.

Які втрати зазнали сторони – невідомо. Бо, як пише видання, ні тим, ні іншим не вигідно оприлюднювати цю інформацію – мовляв, розколу серед союзників немає, бою не було.

У Spiegel Online припускають, що кількість загиблих може бути від кількох десятків бойовиків до 200.

Сам конфлікт стався, очевидно, через те, що і проросійські побойовики, і проіранські хочуть контролювати стратегічно важливу долину Аль-Габ.

Що Росія робить у Сирії? Війна у Сирії розпочалась у 2011 році, відтоді Росія підтримує уряд Башара Асада "усім необхідним" – зброєю, військовими навчаннями та радниками. Окрім того, у ЗМІ неодноразово спливала інформація про те, що на боці Асада воює російська приватна військова компанія "Вагнера", найманці якої воювали на стороні проросійських бойовиків на Донбасі.



У жовтні 2011 року і в лютому 2012 року Росія блокувала важливі резолюції в Раді Безпеки ООН, які могли б накласти санкції на уряд Асада або дозволити військову інтервенцію проти офіційного Дамаска.



Також Росія звинувачує США у "громадянській війні" у Сирії та наданні зброї опозиції.



Офіційна причина перебування військових сил Росії у Сирії – боротьба з тероризмом.